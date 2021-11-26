Телеграм‑канал ГУБОП опубликовал видео с задержанным фрилансером, сотрудничающим с «Радыё Свабода»

Телеграм-канал ГУБОП опубликовал видеозапись с задержанным фрилансером Андреем Кузнечиком, сотрудничающим с «Радыё Свабода». Как утверждает канал, в его отношении проводят проверку «в том числе на предмет разжигания социальной вражды».

На видео Кузнечик на камеру рассказывает, что с 2008 года работает редактором «Радыё Свабода», а с 2020 года также администрирует телеграм-канал и чат издания. Далее он добавляет, что его средняя зарплата «составляет 1 200 долларов США».

«Сегодня нахожусь в любезной компании сотрудников милиции, которым передал свой пароль от телеграма и сообщил о всех лицах, которые так же администрируют телеграм-канал "Радыё Свабода"», — говорит Кузнечик.

ГУБОП также выложил несколько фотографий Кузнечика, сидящего на диване возле разложенных рядом пачек долларов, бело-красно-белого флага, тлефонов, планшета и флешки с логотипом «Радыё Свабода». В посте утверждается, что «деятельность руководства западного ресурса задокументирована, зафиксированы все подписчики и стукачи, связывавшиеся с ботом обратной связи».

«Кузнечик допрыгался (задержан), всем дается правовая оценка, в том числе на предмет разжигания социальной вражды», — пишет «ГУБОП».

Вскоре «Радыё Свабода» написала в своем телеграме, что аккаунт, с которого в телеграм-канал публиковались спам-посты, деактивирован. «Телеграм-бот и аккаунт "Радыё Свабода | Беларусь" для связи с редакцией не был взломан, доступ до информации, которую нам отправляют подписчики, имеют только наши сотрудники, которые находятся за границей», — дополнили журналисты.

25 ноября в Минске силовики в штатском задержали фрилансера «Радыё Свабода» Андрея Кузнечика.

По словам его жены Алеси, около 17:00 вечера ее муж уехал на велопрогулку, а она с двумя детьми осталась дома. Вскоре Кузнечик вернулся домой с четырьмя мужчинами в штатском.

«Один, который, вероятно, был главным, представился Иваном. Ни кто они, ни откуда, не сообщили. Мне приказали идти в другую комнату, заниматься детьми, не мешать. Обыск был довольно "интеллигентный" — мои вещи и вещи детей не трогали. Забрали всю технику и телефон Андрея, мой мобильный телефон и мой планшет, деньги. Андрею приказали одеваться и идти с ними. Из вещей ничего не разрешили взять с собой, кроме запасных штанов. Сказали, что забирают его ненадолго, на несколько дней», — рассказала жена Кузнечика.

По ее словам, она подписала документ, в котором перечислялись изъятые вещи. Основания задержания мужа ей неизвестны.

Вечером 25 ноября неизвестные получили доступ к телеграм-каналу «Радыё Свабода» и опубликовали в нем посты со ссылкой на провластные пропагандистские каналы, а также скриншоты со списком администраторов канала.

Одновременно в официальном телеграм-канале ГУБОП появилось сообщение со словами: «Радио свобода Беларусь все. Скоро подробности…».

Вскоре редакция вернула контроль над каналом, удалила сообщения и извинилась перед читателями.

Обновлено в 15:25. Добавлен комментарий «Радыё Свабода» о попытке взлома аккаунта.