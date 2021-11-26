На минском мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца

25 ноября на минском мусороперерабатывающем заводе найдено тело младенца, сообщает Следственный комитет.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства (часть 2 статьи 139 УК). «Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе и личность матери новорожденной девочки, назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ», — говорится в сообщении ведомства.

Телеграм-канал СК публикует фото пеленки, в которую была завернута погибшая новорожденная.

Ранее, 15 октября, гомельские спасатели нашли новорожденного ребенка в выгребной яме общественного туалета. Позже Следственный комитет сообщил, что против матери возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего (часть 1 статьи 14 и пункт 2 части 2 статьи 139 УК).