Могилевская милиция задержала трех подростков с 500 граммами альфа‑PVP

25 ноября могилевская милиция задержала двоих парней и девушку в возрасте от 18 до 22 лет. У них нашли 500 грамм альфа-PVP, сообщает МВД Беларуси в своем телеграм-канале.

Как утверждает ведомство, задержанные взяли пакет с наркотиком в одном из тайников в Минской области и планировали расфасовать его более мелким весом в Витебской и Могилевской областях.

По словам МВД, молодые люди признались, что проработали в «виртуальном наркомаркете» около двух недель. Сотрудник ОИОС УВД Могилевского облисполкома Владимир Синкевич сообщил, что задержанные «фасовали крупные партии на мелкие дозы и раскладывали в Могилеве и его окрестностях».

Возбуждено уголовное дело, однако часть и статья УК не уточняется.

15 ноября МВД отчиталось о задержании двух подростков за раскладку альфа-PVP в Минске и Бобруйске.