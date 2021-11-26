МВД признало «экстремистским формированием» телеграм‑чат «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому»

Министерство внутренних дел признало «экстремистским формированием» телеграм-чат под названием «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому», указано в списке причастных к экстремистской деятельности.

На момент публикации в чате состояло 1173 человек, а среди сообщений были только репосты других телеграм-каналов.

Ранее МВД признало «экстремистским формированием» инициативу BYPOL, объединяющую бывших силовиков, и мобилизационный план «Перамога», а также объединение анархистов «Прамень».

Кроме того, «экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны телеканал «Белсат», инициатива «Рабочы Рух», сайт dze.chat, телеграм-каналы «Буслы ляцяць», «Дружины народной самообороны», «Кибер-Партизаны», «Ошмяны», «Ждановiчы сення», NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, а также чаты «Кибер-сливы», «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя», анархистские интернет-ресурсы «Революционное действие», «Гомсельмаш за свободную Беларусь», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя».

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.