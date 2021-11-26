МВД признало «экстремистским формированием» телеграм‑чат «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому»
МВД признало «экстремистским формированием» телеграм‑чат «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому»
26 ноября 2021, 12:07
 
 
 
 
 

Министерство внутренних дел признало «экстремистским формированием» телеграм-чат под названием «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому», указано в списке причастных к экстремистской деятельности.

На момент публикации в чате состояло 1173 человек, а среди сообщений были только репосты других телеграм-каналов.

Ранее МВД признало «экстремистским формированием» инициативу BYPOL, объединяющую бывших силовиков, и мобилизационный план «Перамога», а также объединение анархистов «Прамень».

Кроме того, «экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны телеканал «Белсат», инициатива «Рабочы Рух», сайт dze.chat, телеграм-каналы «Буслы ляцяць», «Дружины народной самообороны», «Кибер-Партизаны», «Ошмяны», «Ждановiчы сення»NEXTANEXTA-Live и LUXTA, а также чаты «Кибер-сливы», «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя», анархистские интернет-ресурсы «Революционное действие», «Гомсельмаш за свободную Беларусь», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя».

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.

     
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