Сайт orsha.eu заблокирован по решению прокуратуры Витебской области, сообщает ведомство.

По мнению прокуратуры, в некоторых статьях издания «содержалась недостоверная информация, негативно характеризующая общественно-политическую ситуацию в стране после окончания избирательной кампании». Также на сайте, как утверждается, дискредитировали деятельность Лукашенко и государственных органов.

«На интернет-ресурсе систематически размещались публикации, мотивирующие граждан к участию в несанкционированных массовых мероприятиях», — написала прокуратура в пресс-релизе.

8 июля к правозащитнику и редактору издания Игорю Казмерчаку приходили с обыском сотрудники ДФР. Самого журналиста задержали, он стал подозреваемым по делу об осквернении сооружений и порче имущества (статья 341 УК). Позже он вышел на свободу. 14 июля к нему опять пришли с обыском.

Позже в Орше прошел обыск в «Цудоўнай краме», владельцем которой он является. 20 июля Казмерчак сообщил о закрытии магазина.

23 июля стало известно, что уголовное дело против Казмерчака закрыли.

Обновлено в 18:16. Добавлена информация от прокуратуры о причинах блокировки.