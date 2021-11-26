Герой ролика МВД о «помидорах со сметаной» не вышел на свободу после 15 суток ареста

65-летний инженер Анатолий Шелкович не вышел на свободу после 15 суток ареста, сообщает правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на Александра Знака. Шелковича вновь арестовали на 15 суток, но суд какого района и по какой статье — неизвестно, рассказал Знак «Медиазоне».

Инженера задержали 11 ноября. 19 ноября стало известно, что Шелковича арестовали на 15 суток. По какой статье судили инженера неизвестно. По версии МВД он «организовал в подвале дома производство протестной символики» — бело-красно-белых флагов, которые позже «забрасывал на деревья».

Позже в сети появился обрывок ролика, не попавший в смонтированную версию видео МВД. На нем Шелкович рассказывает о любви к сочетанию красного и белого цветов.

«Ну, мне всегда нравилось сочетание белого и красного цвета, если так сказать. У меня жена рыженькая — то есть это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным», — говорил он.