Могилевского актера Вячеслава Сикору объявили в международный розыск, его обвиняют в разжигании социальной вражды

Могилевского актера и режиссера Вячеслава Сикору объявили в международный розыск, сообщает Следственный комитет.

Сикоре предъявлено обвинение по статьям о разжигании социальной вражды (часть 1 статьи 130 УК), клевете (статья 188 УК), оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК) и публичном оскорблении представителя власти (часть 1 статьи 369 УК).

По данным следствия, с августа по сентябрь 2020 года актер публиковал видеоролики, «направленные на возбуждение социальной вражды». Он «не стеснялся в своих высказываниях, оскорбляя президента и сотрудников правоохранительных органов, призывал к действиям, грубо нарушающим общественный порядок и неповиновению органам власти», пишет СК.

Могилевский актер давно живет в Киеве. Сикора лично знал погибшего главу «Беларуского дома в Украине» Виталия Шишова и в начале августа рассказывал «Медиазоне» о создании организации.