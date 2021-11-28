В начале ноября израильского адвоката задержали в минском аэропорту с 2,5 граммами каннабиса

В начале ноября израильского адвоката Майю Райтен-Столь задержали в минском аэропорту с 2,5 граммами каннабиса, сообщает издание Reform со ссылкой на израильский телеканал N12.

По информации канала, юристка утверждала, что это каннабис для медицинского применения и лицензирован Минздравом Израиля, однако ее задержали и поместили в СИЗО-1 на улице Володарского.

Райтен-Столь специализируется в уголовном и гражданском праве. В Минск она прилетела для рабочей встречи с израильским бизнесменом.

Родственники задержанной обратились к правительству Израиля с просьбой помочь освободить Райтен-Столь. В МИД страны сообщили, что поддерживают связь с защитниками юристки, а в СИЗО ее посетил посол Израиля в Беларуси. Израильтянке также предоставили возможность позвонить родственникам.

11 ноября о задержании неназванного израильского адвоката в минском аэропорту сообщило издание Ynet. В новости говорилось, что при задержанной было шесть граммов каннабиса. «Медиазона» несколько раз пыталась выяснить подробности в МИД Израиля и посольстве этой страны в Беларуси, но безрезультатно.