СК: пограничники обнаружили тело мигранта на беларуско‑литовской границе

Вечером 27 ноября беларуские пограничники обнаружили труп мигранта на границе с Литвой возле пограничной заставы «Видзы» Полоцкого пограничного отряда, сообщает Следственный комитет.

По сведениям ведомства, тело «неопознанного мужчины афро-азиатской внешности» в момент обнаружения лежало в спальном мешке. Сотрудники ГПК вызвали следственно-оперативную группу. На месте нашли одежду и продукты питания. Документов у неизвестного не обнаружили.

СК пишет, что следователи опросили местных жителей, а для установления причины смерти неизвестного назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее ГПК сообщил об обнаружении трупа избитого мигранта «около 30 лет» в спальном мешке, который, как утверждают пограничники, выбросили на границу литовские силовики.

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В августе Госпогранкомитет сообщал об умершем на беларуско-литовской границе иракце. 19 сентября беларуские пограничники утверждали, что нашли труп 39-летней гражданки Ирака, а польская погранслужба обнаружила в приграничной зоне на своей стороне три тела.

7 октября в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщали о трупе 29-летнего гражданина Шри‑Ланки, который обнаружили в Беларуси недалеко от границы с Литвой. Спустя неделю польские полицейские нашли на границе с Беларусью тело мужчины, при котором были документы 24-летнего гражданина Сирии.

Также 30 октября ГПК сообщал, что обнаружил труп 25-летний гражданина Ирака на границе с Польшей.