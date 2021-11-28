Правозащитнице «Вясны» Марии Рабковой предъявили окончательное обвинение по 11 статьям УК

Руководительнице волонтерской службы правозащитного центра «Вясна» Марии Рабковой предъявили окончательное обвинение по 11 статьям УК, сообщают ее коллеги со ссылкой на родных задержанной.
Как написала в письме родным Рабкова, ее обвиняют в:
Рабкова также написала, что среди вменяемых ей эпизодов есть несколько «висяков», то есть преступлений, которые следователи не могут раскрыть годами. Девушка предполагает, что ее суд пройдет в закрытом режиме.
«Вясна» уточняет, что правозащитнице грозит до 15 лет колонии. Ранее она писала родным, что силовики пообещали ей срок «между Бабарико и Колесниковой».
26-летнюю Марию Рабкову задержали 17 сентября. Сперва ей предъявили обвинение в подготовке массовых беспорядков. В феврале обвинение дополнили еще двумя статьями УК — об участии в преступной организации и разжигании ненависти.
Это произошло после того, как на телеканале ОНТ вышел фильм «Тротил протеста». В нем говорилось о «группе Автуховича», однако одна из побочных сюжетных линий касалась молодых анархистов. Ведущий утверждал, что на границе с Украиной в 2016 году задержали группу анархистов, которые забросали коктейлями Молотова здание суда в Киеве, и среди них, как утверждается, была Мария Рабкова.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет