Правозащитнице «Вясны» Марии Рабковой предъявили окончательное обвинение по 11 статьям УК

Руководительнице волонтерской службы правозащитного центра «Вясна» Марии Рабковой предъявили окончательное обвинение по 11 статьям УК, сообщают ее коллеги со ссылкой на родных задержанной.

Как написала в письме родным Рабкова, ее обвиняют в:

Организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК);

Подготовке и намеренном создании условий для участия в массовых беспорядках (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК);

Подготовке людей к участию в массовых беспорядках либо финансировании такой деятельности (часть 3 статьи 293 УК);

Грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК);

Призывах к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК);

Создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК);

Руководстве преступной организацией (часть 1 статьи 285 УК);

Разжигании социальной вражды группой лиц (часть 3 статьи 130 УК);

Злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК);

Особо злостном хулиганстве (часть 3 статьи 339 УК);

Осквернении сооружений и порче имущества (статья 341 УК);

Умышленном уничтожении либо повреждении чужого имущества организованной группой (часть 3 статьи 218 УК);

Незаконных действиях в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, совершенных группой лиц (часть 2 статьи 295-3 УК).

Рабкова также написала, что среди вменяемых ей эпизодов есть несколько «висяков», то есть преступлений, которые следователи не могут раскрыть годами. Девушка предполагает, что ее суд пройдет в закрытом режиме.

«Вясна» уточняет, что правозащитнице грозит до 15 лет колонии. Ранее она писала родным, что силовики пообещали ей срок «между Бабарико и Колесниковой».

26-летнюю Марию Рабкову задержали 17 сентября. Сперва ей предъявили обвинение в подготовке массовых беспорядков. В феврале обвинение дополнили еще двумя статьями УК — об участии в преступной организации и разжигании ненависти.

Это произошло после того, как на телеканале ОНТ вышел фильм «Тротил протеста». В нем говорилось о «группе Автуховича», однако одна из побочных сюжетных линий касалась молодых анархистов. Ведущий утверждал, что на границе с Украиной в 2016 году задержали группу анархистов, которые забросали коктейлями Молотова здание суда в Киеве, и среди них, как утверждается, была Мария Рабкова.