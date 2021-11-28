Госсекретарь Совбеза: СК предложил ввести в Беларуси заочное привлечение к уголовной ответственности

Следственный комитет предложил внести поправки в уголовное законодательство Беларуси и ввести заочное привлечение граждан к уголовной ответственности. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

По его словам, инициативу СК уже поддержал Верховный суд и Генпрокуратура.

«Упущение в уголовно-процессуальном законодательстве в нашей стране, наверное, было. Принцип неотвратимости уголовного наказания за совершенное преступление не выполнялся. [Человек] совершил здесь преступление, уехал и спокойно живет [за границей]. Даже по запросу правоохранительного блока по политическим мотивам их не выдают оттуда. Тем не менее, предлагается ввести поправки в закон, чтобы была возможность в стране привлекать к уголовной ответственности, то есть осудить. Суд заочно приговорит к тому или иному наказанию в зависимости от тяжести совершения проступка. Конечно же, он будет находиться за границей, конечно же, его не выдадут. Но то, что он приговорен, к примеру, к двум-трем годам лишения свободы или к другому сроку, который определит суд, будет, наверное, накладывать отпечаток», — сказал Вольфович.

Он добавил, что это предложение Следственного комитета рассмотрят на ближайшем заседании Совета безопасности.