Минчанку приговорили к 2 годам домашней химии за комментарий «чмо» в адрес сотрудника ГАИ

Суд Заводского района Минска приговорил местную жительницу Юлию Шестакову к двум годам домашней химии за оскорбление сотрудника ГАИ (часть 1 статьи 369 УК) Игоря Вольнича комментарием «чмо» в «Одноклассниках», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Помимо этого, Шестакова должна будет выплатить Вольничу 1 500 рублей в качестве компенсации ущерба.

По версии обвинения, в июле 2020 года Шестакова оставила свой комментарий на странице активистки Ольги Карач. Сама обвиняемая в суде утверждала, что случайно отправила сообщение, не дописав его до конца — она планировала адресовать его другим комментаторам, а не милиционеру. При этом на одном из прошлых допросов Шестакова объяснила свои действия влиянием «деструктивных СМИ».