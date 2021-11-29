Гонщики беларуской команды «МАЗ» пропали из списка участников ралли «Дакар»

Гонщики беларуской команды «МАЗ» пропали из списка участников ралли-марафона «Дакар»-2022. На это обратило внимание издание «Чемпионат».

Как отмечает издание, экипажи «МАЗа» получили стартовые номера 502, 507 и 517, а сейчас этих экипажей нет в официальном списке участников.

Ранее «МАЗ» представил три экипажа: 502 (Сергей Вязович, Павел Гаранин, Антон Запорощенко), 507 (Алексей Вишневский, Максим Новиков, Сергей Сачук) и 517 (Александр Василевский, Александр Швед, Виталий Мурылев).

«Разбираемся. Для нас это — полная неожиданность», — прокомментировал ситуацию изданию Sputnik лидер команды Сергей Вязович.

По его словам, команда не получала никаких предупреждений о том, что экипажи исключат из заявочного листа. В пресс-службе МАЗа, с которой также связался Sputnik, сообщили, что пока не комментируют происходящее.

«На данный момент никакого официального комментария не даем. Как только будет о чем сообщить, мы всех проинформируем», — объяснили представители автозавода.

В июне МАЗ попал в четвертый пакет санкций Евросоюза против Беларуси. Это решение было обосновано тем, что завод является «источником дохода для режима Лукашенко», а также «предоставил помещения и оборудование для проведения политического митинга в поддержку режима».

Как уточняет «Чемпионат», команда «МАЗ» без перерывов выступает в «Дакаре» с 2012 года. Нынешнее соревнование стартует 2 января в Хаиле и завершится 14 января в Джидде.