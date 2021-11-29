По гомельскому ТВ показали видео с извинениями задержанных за комментарии о мигрантах

В эфире ТРК «Гомель» показали видео с извинениями четырех беларусов, задержанных за комментарии в соцсетях о мигрантах на границе с Польшей, заметило издание «Флагшток».

Ведущая телеканала на беларуском языке говорит, что «виртуальные эксперты устраивают свою информационную войну», и с удивлением спрашивает: «Неужели некоторые наши земляки настолько одеревенели сердцем, что готовы призывать к массовому унижению людей с другим цветом кожи?».

«Но от этой вседозволенности не остается ничего, если разговор переходит в режим офлайн», — добавляет она.

После этого в сюжете показывают короткие видео с участием четырех мужчин, их лица не заретушированы. На первом молодой человек в рабочей одежде говорит: «Сожалею о своем поступке. Считаю, что все люди имеют равные права, которые должны исполняться».

Во втором видео задержанный обещает: «Так больше писать не буду». Герой третьего ролика отмечает, что считает беженцев «такими же людьми, как и мы», чьи права стоит уважать. В последнем видео мужчина говорит: «О своих действиях я очень сожалею».

В сюжете приводятся скриншоты с комментариями о миграционном кризисе на польской границе из «ВКонтакте», но какие из них принадлежат героям видео, не уточняется.

Видео с извинениями задержанных получили широкое распространение в Беларуси еще прошлой осенью. В большинстве случаев их обнародуют в ведомственных или близких к силовикам пропагандистских телеграм-каналах.