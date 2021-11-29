ГПК сообщил об обнаружении еще одного трупа возле литовской границы

28 ноября беларуские пограничники обнаружили труп «избитого и истощенного мужчины неславянской внешности» около литовской границы, пишет пресс-служба Погранкомитета.
«При осмотре местности обнаружены следы волочения тела беженца через границу с территории Литвы», — утверждает ведомство.
Позже Следственный комитет уточнил, что тело обнаружили в лесном массиве возле деревни Иваче Щучинского района. Как утверждает ведомство, оно находилось в 20 метрах от государственной границы с Литвой, на нем были «телесные повреждения, свидетельствующие о применении насилия».
«С места происшествия изъяты предметы одежды и быта, среди которых продукты с литовской маркировкой, что свидетельствует о его нахождении накануне на территории сопредельного государства. Каких-либо документов, удостоверяющих личность мужчины, не обнаружено», — пишет пресс-служба СК.
Для определения причины смерти ведомство назначило проведение судмедэкспертизы.
Вечером 27 ноября беларуские пограничники обнаружили еще один труп мигранта на границе с Литвой — возле пограничной заставы «Видзы» Полоцкого пограничного отряда. По сведениям ведомства, тело «неопознанного мужчины афро-азиатской внешности» в момент обнаружения лежало в спальном мешке. На месте нашли одежду и продукты питания. Документов у неизвестного не обнаружили.
Ранее ГПК также отчитывался об обнаружении трупа избитого мигранта «около 30 лет» в спальном мешке, который, как утверждают пограничники, выбросили на границу литовские силовики.
В августе Госпогранкомитет сообщал об умершем на беларуско-литовской границе иракце. 19 сентября беларуские пограничники утверждали, что нашли труп 39-летней гражданки Ирака, а польская погранслужба обнаружила в приграничной зоне на своей стороне три тела.
7 октября в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщали о трупе 29-летнего гражданина Шри‑Ланки, который обнаружили в Беларуси недалеко от границы с Литвой. Спустя неделю польские полицейские нашли на границе с Беларусью тело мужчины, при котором были документы 24-летнего гражданина Сирии.
Также 30 октября пресс-служба ГПК писала, что ведомство обнаружило труп 25-летний гражданина Ирака на границе с Польшей.
Обновлено в 13:22. Добавлено сообщение Следственного комитета.
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