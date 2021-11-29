30 ноября Ирак прекратит эвакуацию мигрантов с беларуско‑польской границы

30 ноября авиакомпания Iraqi Airways отправит последний эвакуационный рейс из Минска для мигрантов, которые находятся на беларуско-польской границе, сообщает Shafaq News со ссылкой на пресс-секретаря министерства по делам миграции и перемещенных лиц Ирака Али Аббаса Джаханкера.

По словам пресс-секретаря, иракские авиалинии эвакуировали более 1 800 человек, и рейс во вторник станет последним для «желающих вернуться добровольно». Он также отметил, что процесс эвакуации организован за счет правительства Ирака.

«Общее количество иракцев, желающих вернуться, составляет более 3 000 человек, большинство из которых приехали из Курдистана», — сообщил представитель министерства.

Позже авиакомпания сообщила, что перенесла рейс со вторника на четверг. Причиной называется желание взять больше пассажиров, пишет Sputnik.

24 ноября пресс-секретарь Регионального правительства Курдистана Джутияр Адиль сказал на пресс-конференции, что для добровольного возвращения домой зарегистрировались «около 700 курдских мигрантов».

Мигранты у польской границы

Премьер-министр Курдистана Масрур Барзани сказал, что «никто из мигрантов не отправился в Беларусь из-за коррупции или давления», передает Kurdistan24 со ссылкой на интервью политика для Sky News Arabic. Барзани добавил, что мигранты заплатили контрабандистам тысячи долларов, чтобы добраться до Беларуси, а беларуские власти использовали их для давления на ЕС.

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Обновлено 30 ноября в 12:40. Добавлена информация о переносе рейса на четверг.