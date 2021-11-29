В Могилеве замглавы администрации района стал чиновник, которого в 2014 подозревали в коррупции, но в итоге помиловали

В администрации Ленинского района Могилева замглавы по социальным вопросам назначили Евгения Дуплевского, против которого в 2014 расследовали дело о коррупции, заметил правозащитный центр «Вясна».

В феврале 2014 года областная прокуратура возбудила против Дуплевского дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями (статья 210 УК). На тот момент чиновник работал начальником управления образования Могилевского горисполкома.

По версии следствия, в 2010—2013 годах Дуплевский оформлялся на работу в школу по совместительству учителем факультативных занятий, но никаких занятий не проводил. Ему фиктивно начислили зарплату на общую сумму около 22 млн неденоминированных рублей.

Чиновник признал вину и подал Александру Лукашенко прошение о помиловании. Тот удовлетворил заявление после покрытия Дуплевским суммы ущерба.

Как утверждают правозащитники, в феврале 2017 года чиновника планировали назначить директором гимназии №3 Могилева, однако родители учащихся начали жаловаться в разные инстанции, и назначение не состоялось. При этом вскоре Дуплевский все-таки стал директором другой гимназии — №4.

Сейчас на сайте администрации Ленинского района Могилева сказано, что замглавы по социальным вопросам Евгений Дуплевский курирует вопросы «идеологической и информационной работы с населением, связей с общественностью, сферы образования, государственной молодежной политики, законности, правопорядка, прав граждан».