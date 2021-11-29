«Вясна»: оршанец, которому по помилованию заменили срок в колонии на химию, бежал в Польшу

Оршанец Алексей Коршун, которого осудили на 2,5 года колонии за разжигание вражды против силовиков (статья 130 УК), а потом помиловали и сменили наказание на химию, покинул Беларусь и находится в Польше, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Алексея Коршуна, ставшего одним из 13 помилованных после протестов 2020 года, задержали 31 марта 2021 года. Как уточняет «Вясна», оршанца обвинили в разжигании вражды за негативный комментарий в адрес сотрудников МВД — какой именно, не уточняется.

В сентябре осужденного на 2,5 года колонии Коршуна помиловали, заменив наказание на химию. Свое наказание он отбывал в ИУОТ №3 в Березе.