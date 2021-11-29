Вдову Андрея Зельцера признали политзаключенной

Правозащитники признали вдову погибшего в перестрелке Андрея Зельцера Марию Успенскую политической заключенной, сообщает правозащитный центр «Вясна».

«По версии СК, задержание Марии Успенской было связано с подозрением в соучастии в убийстве сотрудника КГБ. При этом видео из квартиры подтверждает тот факт, что Мария Успенская не принимала непосредственного участия в перестрелке, а только снимала действия мужа», — сказано в заявлении правозащитных организаций.

Также они отмечают, что «неожиданное покушение властей на неприкосновенность жилища и скорость развития конфликта исключают обоснованные обвинения в соучастии в какой-либо форме».

Марию Успенскую задержали 28 сентября после перестрелки, в которой погиб ее муж Андрей Зельцер и сотрудник КГБ. 9 октября ее перевели в СИЗО на Володарского в Минске.

Успенская проходит подозреваемой в соучастии в убийстве силовика.