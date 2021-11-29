Витебского активиста Владимира Булавского арестовали на 7 суток

Суд постановил арестовать витебского активиста Владимира Булавского на 7 суток, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники уточняют, что не знают точной статьи, по которой осудили молодого человека, но предполагают, что ему вменили «распространение экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП).

Активиста задержали 26 ноября и поместили в витебский СИЗО. Вскоре у его родных приняли передачу.

Владимир Булавский — экскурсовод, организатор концертов, краевед, общественный активист. Он организовывал культурные проекты «Творческий четверг», фестивали «Kartonka» и «Свята ветру».