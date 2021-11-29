Прокурор запросил 5 лет колонии Ольге Золотарь, обвиняемой в создании экстремистского формирования

Прокурор запросил 5 лет колонии для Ольги Золотарь, обвиняемой в создании «экстремистского формирования» — чата «Ждановичи 2020 Клуб любителей песен Цоя» и канала «Ждановичи Сёння» (часть 1 статьи 361-1 УК), сообщил «Медиазоне» слушатель из зала суда.

Кроме этого, Золотарь обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 и часть 2 статьи 342 УК) и пособничестве в нем (часть 6 статьи 16 части 1 статьи 342 УК).

Золотарь задержали 18 марта. По версии обвинения, она администрировала местный дворовый чат и организовывала «несанкционированные массовые мероприятия» — «чаепития», «прогулки» и «концерты».

2 апреля бывший защитник Андрей Мочалов рассказал телеканалу «Белсат», что после задержания сотрудники ГУБОПиК применяли пытки, чтобы принудить Золотарь свидетельствовать против себя и получить доступ к ее телефону и планшету.

«Сначала они били ее руками по голове, потом начали душить, повалили на землю и начали прижимать голову сапогом к полу. Я лично видел у нее кровоподтеки на руках и шее, синяки на ягодицах», — рассказал адвокат.

Адвокат Ольги Золотарь не прошла аттестацию Минюста

В августе 2020 года Золотарь была наблюдателем на президентских выборах, позже она присоединилась к лагерю волонтеров на Окрестина. Осенью того же года ее оштрафовали за чаепитие в одном из дворов Ждановичей, а в январе 2021 года задержали за «мелкое хулиганство» (статья 19.1 КоАП) — она отмывала черную краску с закрашенного мурала с изображением Павла Латушко. По информации правозащитного центра «Вясна», суд по этому делу так и не состоялся.