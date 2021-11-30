СК завершил расследование дела блогерки Ольги Токарчук; ее обвиняют в участии в маршах, клевете и оскорблении судьи

Следственный комитет завершил расследование дела против 36-летней блогерки из Минска Ольги Токарчук и передал материалы в прокуратуру для направления в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Токарчук предъявили обвинение в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), клевете (статья 188 УК), и оскорблении судьи (часть 1 статьи 391 УК).

По версии сследствия, 30 августа 2020 года Ольга Токарчук участвовала «в несанкциониронном массовом мероприятии, происходящим на проспекте Независимости в Минске», на котором «длительно и упорно нарушала общественное спокойствие».

«А при нахождении в первых рядах массового мероприятия приняла участие в блокировке путей транспортных коммуникаций», — считает Следственный комитет.

Кроме этого, обвиняемая блогерка участвовала в маршах 20 сентября и 1 ноября 2020 года. «С целью публичного выражения незаконными способами своих общественно-политических взглядов и протеста, а также ведения деструктивной деятельности" она выкрикивала лозунги, мешала движению транспорта и игнорировала требования милиции, уверено следствие.

14 января 2021 года Ольга Токарчук опубликовала на ютубе ролик, «содержащий ложные и порочащие сведения в отношении социального педагога одной из гимназий в Брестской области», утверждает СК. В одном из видео на своем ютуб-канале Токарчук оскорбила судью суда Первомайского района Минска.

«Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемая ранее привлекалась к административной ответственности за участие в декабре 2020 года в несанкционированном массовом мероприятии, дело было рассмотрено вышеуказанной судьей. Девушка была недовольна назначенным ей административным взысканием в виде штрафа в размере 30 базовых величин, в связи с чем у нее имелись претензии к судье, поэтому и опубликовала оскорбительные комментарии в созданном ютуб-канале», — говорится в пресс-релизе СК.

До заключения под стражу Ольгу Токарчук задерживали несколько раз. 25 января 2021 года блогерку задержали за одиночный пикет, во время которого она выпускала шарики из окна, рассказывал ее муж. В марте минчанку задерживали по уголовному делу об оскорблении судьи, но через несколько дней отпустили под подписку о невыезде. В мае Ольгу Токарчук поместили под стражу по уголовному делу.