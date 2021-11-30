В Чехии задержан глава федерации футбола Беларуси Владимир Базанов

Полиция Чехии задержала главу АБФФ Владимира Базанова и его жену, сообщает издание Denik N.

Пресс-секретарь Моравско-Силезской полиции сказала, что Базанова и его жену задержали в рамках плановой проверки по месту жительства, они подозреваются в нарушении мер защиты, которые установил Минздрав страны. «Мы также изучаем законность их пребывания на нашей территории в соответствии с законом о проживании иностранцев», — добавила пресс-секретарь.

В пресс-службе АБФФ ответили, что «пока официально никаких комментариев не будет», передает Sputnik.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек отметил, что у его ведомства нет информации о нахождении Базанова в стране. «Если окажется, что он действительно находится в Чехии, будут приняты соответствующие административные меры, вплоть до депортации. Если он действительно здесь, ему придется покинуть Чехию», — сказал министр. Он также добавил, что если Базанов прибыл в страну, то сделал это не на самолете.

Вечером 29 ноября издание Tribuna сообщало, что Владимир Базанов вместе с женой отправился на выездную игру женской сборной Беларуси против сборной Чехии. Она запланирована на 30 ноября в Опаве. Перед этим, по информации журналистов, Базанов появился на Кипре на игре сборной Беларуси против местной сборной.

После задержания Базанова стало известно, что матч между женскими сборными Чехии и Беларуси перенесли. Новая дата игры пока неизвестна. Причиной переноса матча стали положительные результаты теста на коронавирус у нескольких игроков сборной, написала АБФФ.

В ноябре 2020 года Литва, Латвия и Эстония расширили санкционные списки — в них попал и Владимир Базанов.

Обновлено в 18:30 и 18:40. Добавлены комментарии пресс-секретаря местной полиции и АБФФ и информация о переносе матча.