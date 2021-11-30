Александр Лукашенко впервые назвал Крым российским

Александр Лукашенко впервые после референдума в Крыму назвал его российским. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».

«Крым де-факто, я тогда еще сказал, де-факто — это российский Крым. Тогда, по-моему, еще и был не был референдум, я не помню. После референдума и де-юре Крым стал российским», — сказал Лукашенко.

Он рассказал, что собирается посетить Севастополь, об этом «есть договоренность с Путиным».

9 августа 2021 года на пресс-конференции Лукашенко назвал условие для признания полуострова российским. «Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю», — пообещал он.

Впервые референдум о статусе Крыма 2014 года Лукашенко прокомментировал через несколько дней после его проведения. «Де-факто Крым стал частью России. Ситуация развивается де-факто. И мы будем с РФ. Что будет де-юре — это будет потом. <…> Крым сегодня — это часть территории России. Можно признавать или не признавать, от этого ничего не изменится», — говорил Лукашенко.

Летом 2014 года он присутствовал на церемонии инаугурации нового президента Украины Петра Порошенко и выступил в поддержку территориальной целостности соседней страны. «Она должна быть единым и целостным государством. И она будет такой. А Крым — езжайте туда и договаривайтесь, чтобы он был украинским. И не теряйте его», — посоветовал Лукашенко.

В декабре 2019 года в интервью радиостанции «Эхо Москвы» он вновь повторил тезис о «де-факто российском» полуострове. «Что касается Крыма, когда на меня начали наступать украинцы тем же летом после Крыма, сразу в тот год, я им сказал — де-факто российский, юридически это не оформлено. А потом они опять начали меня душить на площади Верховной Рады. Я им задаю вопрос, вы меня не душите, вы мне скажите, как вы обороняли Крым? Как вы его защищали? Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю? Тишина. Вот ответ на вопрос. Я исхожу из реальной ситуации, а давать оценки — чей Крым, это уже вы занимайтесь там», — сказал тогда Лукашенко.