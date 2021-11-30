Организаторы ралли «Дакар» подтвердили, что беларуская команда «МАЗ» не допущена к соревнованиям из‑за санкций

Организаторы ралли «Дакар» из компании A.S.O. подтвердили, что беларуская команда «МАЗ» не сможет принять участие в гонке 2022 года из-за санкций против Минского автомобильного завода, сообщает «Чемпионат».

В заявлении для «Чемпионата» организаторы объяснили, что убрали команду МАЗа из списков по решению французских властей, так как A.S.O. находится во Франции.

«Вследствие мер, принятых Европейским союзом и затрагивающих различные белорусские юридические лица, включая автопроизводителя МАЗ, французские власти проинформировали организаторов "Дакара", что для МАЗа юридически невозможно принять участие в гонке 2022 года. Организаторы "Дакара" были вынуждены проинформировать МАЗ об этом решении», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе компании.

29 ноября издание "Чемпионат" заметило, что из списка участников ралли-марафона «Дакар»-2022 пропали участники беларуской команды.

«Разбираемся. Для нас это — полная неожиданность», — прокомментировал ситуацию изданию Sputnik лидер команды Сергей Вязович.

Он рассказывал, что команда не получала никаких предупреждений об исключении экипажей из заявочного листа.

В июне МАЗ попал в четвертый пакет санкций Евросоюза против Беларуси. Это решение было обосновано тем, что завод является «источником дохода для режима Лукашенко», а также «предоставил помещения и оборудование для проведения политического митинга в поддержку режима».

Как уточнял «Чемпионат», команда «МАЗ» без перерывов выступает в «Дакаре» с 2012 года. Нынешнее соревнование стартует 2 января в Хаиле и завершится 14 января в Джидде.