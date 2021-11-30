Григория Костусева перевели из СИЗО КГБ в тюремный госпиталь, его готовят к операции

64-летнего главу партии БНФ Григория Костусева перевели из СИЗО КГБ в тюремную больницу, его готовят к операции, сообщил Sputnik со ссылкой на адвоката политика Инессу Оленскую.

В начале августа Костусев прошел обследование для диагностики онкозаболевания, результаты которого его семье не сообщили. В письме родным от 25 августа заключенный сообщил, что состояние его здоровья ухудшается. 31 августа адвокат не смогла встретиться в Костусевым, так как он заболел коронавирусом.

Со 2 по 14 июля Костусев проходил обследование и курс терапии в тюремной больнице СИЗО № 1, куда попал в экстренном порядке с одышкой, отеками конечностей, проблемами с сердцем и давлением, а также спутанным сознанием. По словам политика, его состояние было связано с невыносимой жарой, повышенной влажностью и плохой вентиляцией в камере СИЗО. Диагноз Костусева дочери и адвокату политика не сообщали.

Политолога Александра Федуту, юриста Юрия Зенковича, главу партии БНФ Григория Костусева и бухгалтера Ольгу Голубович обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти (часть 1 статьи 357 УК). Их задержали в апреле. Кроме них по делу проходят еще несколько человек, оставшихся за пределами Беларуси.

По версии КГБ, обвиняемые при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот, убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.