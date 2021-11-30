Правозащитники признали экс-представительницу «Белсата» Ирину Славникову политической заключенной, сообщает правозащитный центр «Вясна».

«Действия в отношении журналистки Ирины Славниковой являются продолжением целенаправленной политики властей по ограничению распространения неподцензурной информации в стране и продолжением наступления на свободу слова», — отмечают правозащитники.

30 октября Славникову и ее мужа Александра Лойко задержали в аэропорту, когда они прилетели в Минск из Египта.

1 ноября суд Первомайского района столицы назначил супругам по 15 суток ареста по обвинению в «распространении экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП). Известно, что Лойко осудили за репосты трех статей «Белсата» за 2017, 2018 и 2019 годы в фейсбуке.

15 ноября суд Первомайского района Минска назначил Славниковой и ее мужу Алесандру Лойко 15 суток ареста по делу о мелком хулиганстве (статья 17.1 КоАП).

26 ноября стало известно, что Славникова проходит подозреваемой по делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

29 ноября суд арестовал Александра Лойко на 15 суток третий раз подряд. На этот раз за неповиновение должностному лицу (статья 24.3 КоАП).

«Белсат» — польский спутниковый телеканал, вещающий на беларуском и русском языках. 3 ноября МВД признало телеканал и его соцсети экстремистским формированием, в июле суд внес их в список экстремистских материалов.