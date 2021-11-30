Верховный суд признал террористической организацией объединение «Супраціў»

Верховный суд по заявлению Генеральной прокуратуры признал террористической организацией объединение «Супраціў», в который входит также группировка «Кибер-Партизаны». Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В объединение входят группы «Кибер-Партизаны», «Дружины Народной Самообороны» и «Буслы ляцяць». По утверждению прокуратуры, им руководят двое граждан Беларуси, проживающих в США.

«Ключевые цели создания и деятельности формирования — объединение радикально настроенных граждан для последующего склонения их к участию в несанкционированных акциях протеста с силовым противодействием правоохранителям и совершению актов терроризма; дискредитация органов государственной власти и управления; насильственное изменение конституционного строя республики», — писала пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии ведомства, в телеграм-каналах и чатах объединения «публикуются материалы террористического и экстремистского характера, ведутся детальные проработка и планирование акций террористической направленности, вербовка лиц для их реализации».

«По фактам совершения участниками формирования преступлений» уже возбуждены и расследуются уголовные дела об уничтожении или повреждении имущества (статья 218 УК), терроризме (статья 289 УК) и угрозе совершения теракта (статья 290 УК), утверждает ведомство.

Анонимная хакерская группа «Кибер-Партизаны» в разное время брала на себя ответственность за взлом сайтов управделами президента, академии МВД и системы ЕРИП, публиковала данные сотрудников МВД и утверждала, что получила доступ к ведомственной базе с записями о 40 тысячах задержанных. 1 ноября группа также заявила о взломе базы данных беларуского Фонда социальной защиты населения, а также внутренней почтовой системы МВД.

В конце сентября в телеграм-канале «Буслы ляцяць» появилось видео атаки на базу ОМОНа в Уручье с помощью дронов. Как утверждалось в сообщении канала, с большой высоты на территорию базы сбросили две пятилитровые емкости с зажигательной смесью, одна из них повредила автомобиль. После этого Генпрокуратура предложила ужесточить правила использования дронов.

Контент телеграм-канала «Дружины Народной Самообороны» состоит в основном из перепостов других каналов, в частности — «Буслы ляцяць».

Все три инициативы признаны в Беларуси экстремистскими формированиями.