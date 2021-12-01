В Минском районе оперативники задержали мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении приемных детей

Милиция задержала в Минском районе 42-летнего мужчину, который, как утверждает следствие, несколько лет насиловал двоих приемных детей. Против него возбудили уголовное дело о действиях сексуального характера, совершенных с применением насилия в отношении малолетних (часть 3 статьи 167 УК). Об этом сообщает пресс-служба СК.

По предварительным данным, пишет ведомство, с 2012 по 2018 года 42-летний обвиняемый умышленно насиловал двух своих приемных детей — мальчика и девочку.

«О преступлении стало известно, когда потерпевший передал свой дневник с записями, где было указано, что отец совершает действия сексуального характера в отношении него и сестры», — пишет СК, не уточняя, кому ребенок передал дневник.

На допросе обвиняемый сначала сказал, что не помнит о подобном, а позже признал вину и подтвердил два факта сексуального насилия в отношении детей, утверждает Следственный комитет.