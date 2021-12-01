Беларуская федерация шахмат избрала новым председателем экс‑сотрудника службы безопасности Лукашенко

30 ноября во время внеочередной выборной конференции ОО «Белорусская федерация шахмат» делегаты избрали новым председателем организации начальника отдела кадров «Белавиа» Сергея Сычука, сообщает Минспорта.

Ранее он работал начальником второго отдела управления службы безопасности Александра Лукашенко, имеет звание полковника. Также Сычук занимает должность замглавы федерации парусного спорта.

На конференции федерации шахмат присутствовали Виктор Лукашенко и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Во время мероприятия, кроме избрания нового председателя, делегаты обсудили работу федерации в регионах.



26 ноября бывшая председатель Беларуской федерации шахмат Анастасия Сорокина рассказала, что арестован банковский счет школы шахмат ФИДЕ в Беларуси. В разговоре с «Медиазоной» она связала это событие со своей деятельностью, поскольку, несмотря на требование закрыть школу и уйти с поста вице-президента международной федерации шахмат, она этого не сделала.

«После событий августа мне было выставлено три условия: уйти с поста председателя федерации шахмат, с поста вице-президента международной федерации шахмат и закрыть свою школу. С поста председателя я была готова уйти уже тогда, но для этого нужно провести определенные процедуры», — рассказывала девушка.

После выборов 2020 года Анастасия Сорокина подписала открытое письмо спортсменов за честные выборы, а в мае 2021 года покинула пост главы федерации шахмат. 29 октября 2020 года у Сорокиной прошел обыск, после которого ее на несколько часов доставили в РУВД. На тот день у нее была запланирована поездка в Москву, после которой экс-глава федерации решила какое-то время не возвращаться в Беларусь.