ГУБОПиК задержал 11 человек за комментарии о погибших на учениях в Беларуси российских десантниках

ГУБОПиК задержал 11 человек за «циничные комментарии» о двух погибших на учениях в Беларуси российских десантниках, сообщает МВД.

Они находятся в ИВС и проходят подозреваемым по делу о разжигании вражды и розни (статья 130 УК).

Также ведомство утверждает, что установило больше 50 человек, которые писали «кощунственные и оскорбительные высказывания» в социальных сетях.

12 ноября двое российских военных погибли при десантировании во время военных учений в Гродно. Один из погибших при десантировании пытался спасти второго, воспользовавшись запасным парашютом.