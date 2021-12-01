Брестская типография отказалась печатать газету «Ганцавіцкі час» с 1 января

Брестская типография уведомила редакцию газеты «Ганцавіцкі час» об отказе продлить договор на полиграфические услуги, который заканчивается в 2021 году, сообщило само издание.

Сообщение о расторжении договора за подписью замдиректора Брестской типографии Ирины Иванисик в редакцию прислали 30 ноября по электронной почте. В письме перепутано отчество главного редактора газеты Петра Гузаевского: к нему обращаются «уважаемый Петр Петрович», хотя на самом деле журналиста зовут Петр Павлович, отмечает редакция.

Журналисты позвонили по указанному в документе телефону, чтобы узнать причину расторжения договора. Ирина Иванисик ответила, что у типографии «меняется загрузка».

По словам Гузаевского, редакция отправит запросы в другие типографии. «Мы постараемся работать с электронной версией газеты, если, конечно, читатели согласны за нее платить. Нам интересна обратная связь с читателями по этому вопросу», — добавил он.

В конце прошлого года о подобных проблемах с печатниками сообщала «Брестская газета». Брестская типография после 18 лет сотрудничества отказалась продлевать договор на печать с 1 января 2021 года. В издании посчитали, что отказ связан с «другими мотивами, только не экономическими».

«Было указано, что "по техническим причинам". Директор типографии отказался объяснять причины переноса графика, отказался разговаривать по этому поводу», — рассказывал главред «Брестской газеты».

У журналистов так и не получилось найти типографию, которая согласилась бы печатать газету. 31 декабря редакция успела напечатать в Бресте первый номер газеты за 2021 год.