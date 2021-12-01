Суд отправил на принудительное психиатрическое лечение могилевчанина, бросившего коктейль Молотова в двери института МВД

Могилевский областной суд отправил на принудительное психиатрическое лечение 28-летнего местного жителя, обвиняемого в разжигании социальной вражды (часть 2 статьи 130 УК) и акте терроризма (часть 1 статьи 289 УК), сообщает «Белта».

В расписании на сайте Верховного суда указано, что сегодня Могилевский областной суд рассматривал вопрос об «изменении принудительных мер безопасности и лечения» в отношении Павла Сипакова.

«Белта», ссылаясь на материалы дела, пишет, что с апреля этого года могилевчанин был «активным пользователем» одного из телеграм-каналов, где «обсуждались идеи совершения насильственных действий» в отношении силовиков, «актов терроризма на территории страны». Кроме этого, он размещал в открытом доступе «сообщения, содержащие оскорбления, провоцирующие у пользователей чата ненависть и желание применять физическую силу в отношении правоохранителей», пишет «Белта».

Агентство утверждает, что обвиняемый обсуждал с администраторами чата «возможность совершения террористических актов», а после изучил информацию в интернете и сам сделал коктейль Молотова.

«10 июня будучи в состоянии алкогольного опьянения ночью бросил зажигательную смесь во входную группу Могилевского института МВД. Молодой человек нанес учреждению образования материальный ущерб в размере около 2 300 рублей. Своими действиями он совершил поджог, который мог повлечь гибель людей», — передает «Белта».

Судебная коллегия Могилевского городского суда отправила Сипакова на принудительное лечение в психиатрический стационар с усиленным наблюдением.