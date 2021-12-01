Суд приговорил минчанина к 3 годам колонии за поджог 15 контейнеров для мусора

Суд Партизанского района Минска приговорил 45-летнего С. к 3 годам колонии усиленного режима за поджог 15 контейнеров для мусора и повреждение автомобиля, сообщает пресс-служба Мингорсуда. Приговор вынесен 26 ноября, известно об этом стало только сегодня.

Минчанина признали виновным в уничтожении чужого имущества общеопасным способом (часть 2 статьи 218 УК). Пресс-служба суда отмечает, что обвиняемый полностью признал свою вину.

По версии следствия, С. поджег 15 мусорных контейнеров; огнем был поврежден автомобиль, стоявший поблизости. Уточняется, что владелец автомобиля в этот момент находился рядом. Общая сумма ущерба составила 6,7 тысяч рублей.

Как сообщала прокуратура, минчанин объяснил, что по ночам занимался сбором вторсырья и бутылок на мусорных площадках. Его возмутило, что люди пренебрегают раздельным сбором мусора, поэтому он поджег контейнеры.