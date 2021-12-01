Неизвестные обстреляли осветительные мачты на польско‑беларуской границе
Неизвестные обстреляли осветительные мачты на польско‑беларуской границе
Кризис на границе
1 декабря 2021, 11:12
 
 
 
 
 

В районе польского Тересполя на границе с Беларусью неизвестные обстреляли осветительные мачты и повредили прожекторы, сообщает Минобороны Польши.

«Светильники были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Стрельба велась с территории Беларуси», — утверждает ведомство.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в ведомство для выяснения обстоятельств инцидента вызван военный атташе при посольстве Беларуси.

Фото: Минобороны Польши

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей