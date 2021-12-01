Неизвестные обстреляли осветительные мачты на польско‑беларуской границе

В районе польского Тересполя на границе с Беларусью неизвестные обстреляли осветительные мачты и повредили прожекторы, сообщает Минобороны Польши.
«Светильники были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Стрельба велась с территории Беларуси», — утверждает ведомство.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в ведомство для выяснения обстоятельств инцидента вызван военный атташе при посольстве Беларуси.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет