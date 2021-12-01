Силовики изъяли из подпольной лаборатории 235 тысяч таблеток; возбуждено дело об обороте сильнодействующих веществ

24 ноября пограничники задержали двух 41-летних беларусов, которые в кустарных условиях производили фармакологические препараты, содержащие «сильнодействующие вещества». Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Где были задержаны мужчины и где находилась созданная ими лаборатория, ведомство не уточняет.

«При обыске подпольной лаборатории пограничники обнаружили около 235 тысяч таблеток, 7 тысяч флаконов, 42 литра сырья в канистрах, специальную технику, посуду и упаковку, а в квартире одного из задержанных оперативники изъяли особо опасное психотропное вещество амфетамин», — говорится в релизе ГПК.

На фотографиях, опубликованных ведомством, видны флаконы с наклейками «Метандростенолон», «Тренболон». Эти препараты относятся к анаболическим стероидам, которые ускоряют рост мышц.

Силовики выяснили, что задержанные производили препараты для продажи в России и Евросоюзе. Против них возбудили уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ (часть 2 статьи 333 УК).