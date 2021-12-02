«Вясна»: мать анархиста Романа Халилова стала подозреваемой по уголовному делу о грубом нарушении порядка

Мать анархиста Романа Халилова Гаянэ Ахтиян стала подозреваемой по уголовному делу о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, из Полоцка ее перевели в ИВС на Окрестина, хотя она не отбыла 10 суток ареста административного ареста.

26 ноября дома у Ахтиян прошел обыск, дверь в ее квартиру оказалась выломана. 29 ноября суд Полоцкого района арестовал Ахтиян за неподчинение милиционерам (23.4 КоАП).

Сам Халилов, по информации правозащитников, находится за границей.

1 октября стало известно, что СК возбудил уголовное дело о разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК) против 29-летних анархистов Романа Халилова и Евгения Журавского. Причина — демонстрация у посольства Беларуси в Польше в поддержку Андрея Зельцера, который в перестрелке 28 сентября в Минске убил сотрудника КГБ и погиб сам.

ГУБОПиК утверждает, что Халилов и Журавский «как минимум с 2017 года» активно участвуют в анархистском движении и администрируют соответствующие телеграм-каналы.

«Один из них, уроженец Грузии, зарегистрированный в Витебской области, через социальные сети, постоянно меняя аккаунты и никнеймы, занимался вербовкой сторонников анархистского движения из числа молодежи 16-20 лет», — писала пресс-служба ведомства.