Пограничники задержали двух жителей Брестской области, перевозивших 2,5 килограмма альфа‑PVP из России

1 ноября в Гомеле пограничники задержали двух жителей Брестской области, перевозивших в автомобиле 2,5 килограмма альфа-PVP, сообщает Госпогранкомитет.

Как утверждает ведомство , задержанные «занимались транспортировкой психотропа из Российской Федерации в нашу страну для дальнейшего распространения».

25 ноября могилевская милиция задержала двоих парней и девушку в возрасте от 18 до 22 лет, у которых нашли 500 грамм альфа-PVP. Как утверждало МВД, задержанные работали в «виртуальном наркомаркете», «фасовали крупные партии на мелкие дозы и раскладывали в Могилеве и его окрестностях».

15 ноября в Минске милиция задержала 15-летнюю школьницу, которая делала закладки с альфа-PVP. На следующий день в Бобруйске с психотропом задержали 17-летнего учащегося колледжа.