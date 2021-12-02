Минчанку, задержанную перед судом над Ольгой Золотарь, второй раз арестовали на 15 суток

1 декабря суд Фрунзенского района Минска вновь арестовал 32-летнюю минчанку Татьяну Батуро на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), сообщет правозащитный центр «Вясна».

Согласно протоколу, 30 ноября во время профилактической беседы во Фрунзенском РУВД Батуро «начала вести себя агрессивно и вызывающе, громко кричала, бросала канцелярские принадлежности на пол и на просьбы успокоиться не реагировала». Женщина не признала вину.

По информации правозащитников, во время суда она рассказала, что ее держат в карцере с 18 ноября. Там же находятся и пять других девушек. Кроме того, адвокатам удалось ознакомиться с документами из 26 поликлиники, в которых говориться о том, что у минчанки диагностировали «удар головы».

Батуро задержали 15 ноября в здании Минского городского суда, куда она пришла на суд над многодетной матерью Ольгой Золотарь. 16 ноября ее арестовали на 15 суток по той же статье о мелком хулиганстве. Тогда, словам правозащитников, Батуро рассказала, что заместитель начальника Фрунзенского РУВД ударил ее головой об шкаф, а после — завез в поликлинику.