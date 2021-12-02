Против двух жителей Гродно возбудили дело об обороте наркотиков за перевозку 0,5 килограмма мефедрона

Против двоих 20-летних жителей Гродно возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотических веществ (часть 3 статьи 328 УК) — их задержали при перевозке 0,5 килограмма пара-метилэфедрона, сообщает МВД.

«Молодые люди, выполняя задание интернет-магазина, забрал партию психотропа из тайника на территории Минской области и перевозили для дальнейшего распространения на Брестчине. В Кобринском районе 20-летних курьеров задержали оперативники. В автомобиле фигурантов обнаружено 0,5 кг особо опасного психотропного вещества пара-метилэфедрон», — пишет пресс-служба.

По версии ведомства, на интернет-магазин задержанные работали около двух месяцев.