Meta отчиталась об удалении «связанных с КГБ» инстаграм‑ и фейсбук‑аккаунтов, ориентированных на ближневосточную аудиторию

Компания Meta отчиталась об удалении нескольких десятков беларуских и польских аккаунтов в фейсбуке и инстаграме из-за подозрений в «скоординированных недостоверных действиях» и связях с беларуским КГБ, сообщила компания в своем отчете от 1 декабря.

Как указано в пресс-релизе, в Беларуси компания удалила 41 аккаунт в фейсбуке, пять групп и четыре аккаунта в инстаграме, которые «в первую очередь ориентированы на аудиторию на Ближнем Востоке и в Европе».

«Мы обнаружили эту деятельность в результате нашего внутреннего расследования предполагаемого скоординированного недостоверного поведения в регионе, когда мы отслеживали продолжающийся кризис на границе между Беларусью и ЕС, и мы связали его с беларуским КГБ», — пишет компания.

В результате этого же мониторинга компания удалила 31 польский фейсбук-аккаунт, четыре группы, два события и четыре аккаунта в инстаграме, которые, по версии Meta, были нацелены на Беларусь и Ирак.