Телеграм‑канал «Ник и Майк» признали «экстремистским»

Информационная продукция телеграм-канала «Ник и Майк» признана «экстремистской» по заявлению Генпрокуратуры, пишет само ведомство.
«Ник и Майк» — оппозиционный телеграм-канал с 64 тысячами подписчиков, созданный в октябре 2020 года.
Ранее днем ГУБОП сообщил, что суд Железнодорожного района Витебска признал «экстремистской» информационную продукцию телеграм-канала Shraibman, принадлежащего политическому аналитику Артему Шрайбману, сообщает ГУБОП.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет