Телеграм‑канал «Ник и Майк» признали «экстремистским»
Телеграм‑канал «Ник и Майк» признали «экстремистским»
2 декабря 2021, 14:56
 
 
 
 
 

Информационная продукция телеграм-канала «Ник и Майк» признана «экстремистской» по заявлению Генпрокуратуры, пишет само ведомство.

«Ник и Майк» — оппозиционный телеграм-канал с 64 тысячами подписчиков, созданный в октябре 2020 года.

Ранее днем ГУБОП сообщил, что суд Железнодорожного района Витебска признал «экстремистской» информационную продукцию телеграм-канала Shraibman, принадлежащего политическому аналитику Артему Шрайбману, сообщает ГУБОП.

     
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