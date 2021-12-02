Суд в Петербурге отказал в иске против Константина Придыбайло, который назвал беларусов «тупыми»

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска о защите чести и достоинства против сотрудника канала RT Константина Придыбайло, который назвал беларусов «тупыми», сообщается на сайте суда.

25 беларусов подали коллективный иск 3 февраля, рассказала в эфире телеканала «Дождь» генеральный директор и ведущий юрист юридической компании «Персона» Юлия Конопченко. Поводом стали слова Придыбайло о беларусах, которые он произнес в эфире у Владимира Соловьева в программе «Соловьев LIVE» 26 декабря:

«Беларусы тупые, конкретно тупые люди. Политически безграмотные».

В эфире «Дождя» Юлия Конопченко рассказала, что от Придыбайло будут требовать опровержения высказывания в «интернет-источнике, который бы покрывал примерно такую же аудиторию, как аудитория ютуб-канала "Соловьев LIVE"»