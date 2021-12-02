Евросоюз ввел пятый пакет санкций против Беларуси

Совет ЕС утвердил пятый пакет санкций в отношении Беларуси, сообщает официальный журнал Европейского союза.
Список попавших под санкции состоит из 17 официальных лиц и 11 организаций, среди которых компании из Беларуси, Сирии и Турции, а также беларуские пограничники, судьи и глава государственного телеканала.
Активы людей и компаний заморозят, для них будет введен запрет на выдачу виз. Ограничения вступают в силу с момента публикации. Среди персон, попавших под санкции, указаны:
- Игорь Крючков — начальник Отдельной службы активных мероприятий пограничной службы;
- Анатолий Лаппо — председатель Госпогранкомитета;
- Константин Молостов — начальник Гродненской пограничной группы;
- Павел Харченко — начальник Полоцкого погранотряда;
- Игорь Гутник — начальник Брестской пограничной группы;
- Александр Давидюк, начальник Лидского погранотряда;
- Максим Бутранец — начальник Сморгонской пограничной группы;
- Анатолий Глаз — пресс-секретарь МИД Беларуси;
- Сергей Епихов —судья Минского областного суда;
- Игорь Любовицкий — судья Верховного Суда;
- Анна Соколовская — судья Верховного суда
- Валентина Кулик — судья Верховного суда;
- Дмитрий Карсюк — судья Центрального района Минска;
- Сергей Гиргель — старший прокурор Генеральной прокуратуры;
- Андрей Прокопук — исполнительный директор по финансовым расследованиям Государственного контроля;
- Игорь Маршалов — замдиректора Департамента финансовых расследований КГК;
- Марат Марков — руководитель телеканала ОНТ;
Среди компаний и организаций под санкции попали:
- Авиакомпания «Белавиа»;
- Туристическое агентство «Центркурорт»;
- Туристическое агентство «Оскар Тур»;
- Гостиница «Минск»;
- Гостиница «Планета»;
- Отдельная служба активных мероприятий;
- Cham Wings Airlines (Сирия);
- Паспортно-визовый центр VIP Grub (Турция);
- «Гродно Азот»;
- «Белоруснефть»;
- «Белшина».
Предыдущие четыре пакета санкций ЕС ввел в октябре, ноябре и декабре 2020, а также в июне 2021 года. Всего в них вошли 166 человек, включая Александра Лукашенко, и 15 компаний.