Евросоюз ввел пятый пакет санкций против Беларуси
Евросоюз ввел пятый пакет санкций против Беларуси
2 декабря 2021, 18:59
 
 
 
 
 

Совет ЕС утвердил пятый пакет санкций в отношении Беларуси, сообщает официальный журнал Европейского союза.

Список попавших под санкции состоит из 17 официальных лиц и 11 организаций, среди которых компании из Беларуси, Сирии и Турции, а также беларуские пограничники, судьи и глава государственного телеканала.

Активы людей и компаний заморозят, для них будет введен запрет на выдачу виз. Ограничения вступают в силу с момента публикации. Среди персон, попавших под санкции, указаны:

  • Игорь Крючков — начальник Отдельной службы активных мероприятий пограничной службы;
  • Анатолий Лаппо — председатель Госпогранкомитета;
  • Константин Молостов — начальник Гродненской пограничной группы;
  • Павел Харченко — начальник Полоцкого погранотряда;
  • Игорь Гутник — начальник Брестской пограничной группы;
  • Александр Давидюк, начальник Лидского погранотряда;
  • Максим Бутранец — начальник Сморгонской пограничной группы;
  • Анатолий Глаз — пресс-секретарь МИД Беларуси;
  • Сергей Епихов —судья Минского областного суда;
  • Игорь Любовицкий — судья Верховного Суда;
  • Анна Соколовская — судья Верховного суда
  • Валентина Кулик — судья Верховного суда;
  • Дмитрий Карсюк — судья Центрального района Минска;
  • Сергей Гиргель — старший прокурор Генеральной прокуратуры;
  • Андрей Прокопук — исполнительный директор по финансовым расследованиям Государственного контроля;
  • Игорь Маршалов — замдиректора Департамента финансовых расследований КГК;
  • Марат Марков — руководитель телеканала ОНТ;

Среди компаний и организаций под санкции попали:

  • Авиакомпания «Белавиа»;
  • Туристическое агентство «Центркурорт»;
  • Туристическое агентство «Оскар Тур»;
  • Гостиница «Минск»;
  • Гостиница «Планета»;
  • Отдельная служба активных мероприятий;
  • Cham Wings Airlines (Сирия);
  • Паспортно-визовый центр VIP Grub (Турция);
  • «Гродно Азот»;
  • «Белоруснефть»;
  • «Белшина».

Предыдущие четыре пакета санкций ЕС ввел в октябре, ноябре и декабре 2020, а также в июне 2021 года. Всего в них вошли 166 человек, включая Александра Лукашенко, и 15 компаний.

     
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