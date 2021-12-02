Евросоюз ввел пятый пакет санкций против Беларуси

Совет ЕС утвердил пятый пакет санкций в отношении Беларуси, сообщает официальный журнал Европейского союза.

Список попавших под санкции состоит из 17 официальных лиц и 11 организаций, среди которых компании из Беларуси, Сирии и Турции, а также беларуские пограничники, судьи и глава государственного телеканала.

Активы людей и компаний заморозят, для них будет введен запрет на выдачу виз. Ограничения вступают в силу с момента публикации. Среди персон, попавших под санкции, указаны:

Игорь Крючков — начальник Отдельной службы активных мероприятий пограничной службы;

Анатолий Лаппо — председатель Госпогранкомитета;

Константин Молостов — начальник Гродненской пограничной группы;

Павел Харченко — начальник Полоцкого погранотряда;

Игорь Гутник — начальник Брестской пограничной группы;

Александр Давидюк, начальник Лидского погранотряда;

Максим Бутранец — начальник Сморгонской пограничной группы;

Анатолий Глаз — пресс-секретарь МИД Беларуси;

Сергей Епихов —судья Минского областного суда;

Игорь Любовицкий — судья Верховного Суда;

Анна Соколовская — судья Верховного суда

Валентина Кулик — судья Верховного суда;

Дмитрий Карсюк — судья Центрального района Минска;

Сергей Гиргель — старший прокурор Генеральной прокуратуры;

Андрей Прокопук — исполнительный директор по финансовым расследованиям Государственного контроля;

Игорь Маршалов — замдиректора Департамента финансовых расследований КГК;

Марат Марков — руководитель телеканала ОНТ;

Среди компаний и организаций под санкции попали:

Авиакомпания «Белавиа»;

Туристическое агентство «Центркурорт»;

Туристическое агентство «Оскар Тур»;

Гостиница «Минск»;

Гостиница «Планета»;

Отдельная служба активных мероприятий;

Cham Wings Airlines (Сирия);

Паспортно-визовый центр VIP Grub (Турция);

«Гродно Азот»;

«Белоруснефть»;

«Белшина».

Предыдущие четыре пакета санкций ЕС ввел в октябре, ноябре и декабре 2020, а также в июне 2021 года. Всего в них вошли 166 человек, включая Александра Лукашенко, и 15 компаний.