Великобритания ввела санкции против «Беларуськалия» и 8 человек, среди которых Григорий Азаренок и Людмила Гладкая
Великобритания ввела санкции против «Беларуськалия» и 8 человек, среди которых Григорий Азаренок и Людмила Гладкая
2 декабря 2021, 18:46
 
 
 
 
 

Великобритания ввела санкции против Людмилы Гладкой, Григория Азаренка и прокурора Алины Касьянчик, сообщается на сайте правительства.

Также в санкционный список вошли Андрей Паршин, Сергей Гусаченко, Андрей Муковозчик, Андрей Кривошеев, Наталья Бугук и ОАО «Беларуськалий».

19 февраля Великобритания добавила в свой санкционный список 27 граждан Беларуси.

9 августа Великобритания ввела санкции против беларуского калия и нефтепродуктов, товаров, используемых при производстве сигарет.

     
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