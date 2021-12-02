Великобритания ввела санкции против «Беларуськалия» и 8 человек, среди которых Григорий Азаренок и Людмила Гладкая

Великобритания ввела санкции против Людмилы Гладкой, Григория Азаренка и прокурора Алины Касьянчик, сообщается на сайте правительства.

Также в санкционный список вошли Андрей Паршин, Сергей Гусаченко, Андрей Муковозчик, Андрей Кривошеев, Наталья Бугук и ОАО «Беларуськалий».

19 февраля Великобритания добавила в свой санкционный список 27 граждан Беларуси.

9 августа Великобритания ввела санкции против беларуского калия и нефтепродуктов, товаров, используемых при производстве сигарет.