США ввели санкции против Дмитрия Лукашенко, Дмитрия Баскова и председателя Госпогранкомитета

США ввели санкции против 20 физических лиц, 12 юрлиц и 3 бортов самолетов, сообщается на сайте Минфина США.
В числе тех, против кого ввели санкции, сенатор Дмитрий Басков, председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, Дмитрий Лукашенко и другие.
Среди компаний отмечаются «Славкалий», «Пеленг», «Центркурорт», «Беларуская калийная компания» и другие.
Ранее, 2 октября, Минфин США ввел санкции против восьмерых граждан Беларуси — силовиков и сотрудников ЦИК.
21 июня США внесли в санкционный список 16 людей и шесть компаний из Беларуси. Неделй позже Минфин США внес в санкционный список министра юстиции Олега Слижевского.
9 августа США ввели санкции против 23 физических и 21 юридического лица.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет