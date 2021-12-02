США ввели санкции против Дмитрия Лукашенко, Дмитрия Баскова и председателя Госпогранкомитета

США ввели санкции против 20 физических лиц, 12 юрлиц и 3 бортов самолетов, сообщается на сайте Минфина США.

В числе тех, против кого ввели санкции, сенатор Дмитрий Басков, председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, Дмитрий Лукашенко и другие.

Среди компаний отмечаются «Славкалий», «Пеленг», «Центркурорт», «Беларуская калийная компания» и другие.

Ранее, 2 октября, Минфин США ввел санкции против восьмерых граждан Беларуси — силовиков и сотрудников ЦИК.

21 июня США внесли в санкционный список 16 людей и шесть компаний из Беларуси. Неделй позже Минфин США внес в санкционный список министра юстиции Олега Слижевского.

9 августа США ввели санкции против 23 физических и 21 юридического лица.