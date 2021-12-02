Канада ввела санкции против 24 беларусов и семи юрлиц

Канада ввела санкции против 24 человек и 7 юрлиц, сообщается на сайте канадского правительства.

В список вошли прокурор Алина Касьянчик, Дмитрий Лукашенко, преседатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и другие.

Среди юрлиц отмечены «Центркурорт», «Президентский спортивный клуб», «Гардсервис», БелТехЭкспорт», «Пеленг», «140 ремонтный завод» и «Агат».

Всего в канадском санкционном списке насчитывается 96 человек и 12 юрлиц.