Канада ввела санкции против 24 беларусов и семи юрлиц

Канада ввела санкции против 24 человек и 7 юрлиц, сообщается на сайте канадского правительства.
В список вошли прокурор Алина Касьянчик, Дмитрий Лукашенко, преседатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и другие.
Среди юрлиц отмечены «Центркурорт», «Президентский спортивный клуб», «Гардсервис», БелТехЭкспорт», «Пеленг», «140 ремонтный завод» и «Агат».
Всего в канадском санкционном списке насчитывается 96 человек и 12 юрлиц.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет