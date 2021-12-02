Суд признал телеграм‑канал политического аналитика Артема Шрайбмана «экстремистским»

Суд Железнодорожного района Витебска признал «экстремистской» информационную продукцию телеграм-канала Shraibman, принадлежащего политическому аналитику Артему Шрайбману, сообщает ГУБОП.

Сейчас аналитик ведет свой телеграм-канал, комментирует политическую ситуацию в Беларуси для СМИ и ведет рубрику «Шрайбман ответит» для издания Zerkalo. Он живет не в Беларуси — 5 июня аналитик покинул страну из-за «интервью» бывшего редактора Nexta Романа Протасевича ведущему ОНТ Марату Маркову, в котором Протасевич рассказал об участии Шрайбмана в чате lovehata.

«Могу только догадываться, почему и по своей ли воле, но Рома преувеличил мое участие в процессе. Я действительно до осени 2020 года был в этом чате, который начинался как простая онлайн-сходка блогеров, но по мере нарастания протестов, эта тема становилась ключевой в обсуждениях», — пишет Шрайбман.

По его словам, интерес аналитика к чату заключался в наблюдении за теми, кого к августу «стали называть координаторами белорусской революции». Сами обсуждения деталей будущих акций протеста, рассказал он, проходили на «созвонах», в которых он не принимал участия.

Конфликт с Путило, штаб Тихановской и Донбасс. О чем говорил Роман Протасевич в интервью ОНТ

3 июня в эфире государственного телеканала ОНТ показали «интервью» находящегося под стражей Протасевича ведущему Марату Маркову. В нем Протасевич, на руках которого заметны глубокие следы от наручников, говорил о конфликтах внутри оппозиции, о «главном координационном чате уличных протестов» и называл Лукашенко человеком «со стальными яйцами».