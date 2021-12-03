Двоих минчан задержали за разбитое окно прокурора; их обвиняют в терроризме и участии в террористической организации

Силовики задержали двух минчан, которые, как утверждается, ночью 8 апреля бросили камень в окно прокурора. Против них начато уголовное дело об акте терроризма в отношении государственного деятеля (часть 1 статьи 359 УК) и участии в террористической организации (часть 2 статьи 290-4 УК), сообщает МВД.

По утверждению ведомства, организаторами преступления были «администраторы экстремистского телеграм-канала "Буслы ляцяць", входящего в террористическую организацию "Супраціў"».

По сообщению Следственного комитета, задержанные минчане «бросили камень в окно квартиры, где проживает сотрудник прокуратуры с ребенком».

«В комнате работал телевизор и были подняты рольшторы, что хорошо было видно с улицы, поскольку квартира находится на первом этаже. Указанные факты свидетельствуют о том, что злоумышленники понимали, что в квартире есть люди», — пишет пресс-служба СК.

Ведомство утверждает, что задержанные мужчины были «активными участники закрытого чата, являющегося структурным подразделением инициативы "Буслы ляцяць"». Контактные данные и адрес прокурора, которому разбили окно, «незадолго до произошедшего были размещены в одном из экстремистских телеграм-каналов», говорится в сообщении.

30 ноября Верховный суд по заявлению Генпрокуратуры признал объединение «Супраціў» и входящие в него инициативы террористической организацией.

Исправлено 7 декабря в 17:46. Изначально в новости сообщалось о задержании троих мужчин. На самом деле их было двое.