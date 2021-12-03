Суд в Минске арестовал пенсионерку на 8 суток по статье о неповиновении силовикам за то, что она долго не открывала им дверь

2 декабря суд Первомайского района Минска арестовал на 8 суток пенсионерку Нину Масловскую по статье о неповиновении требованию сотрудников ДФР (статья 24.3 КоАП), сообщает «Вясна».

Неповиновение Масловской выразилось в том, что она долго не открывала дверь силовикам, которые пришли к ней с обыском рано утром 1 декабря. После обыска женщину повезли на допрос в ДФР, а потом доставили в РУВД Первомайского района и оставили там до суда.

Как пишет «Вясна», в протоколе указано, что женщина отказывалась открывать силовикам дверь для проведения обыска, но Масловская отрицала это и не признала вину. В суде она объяснила, что в 7 утра проснулась от звонка в дверь — чтобы открыть ее, ей нужно было одеться, это заняло около пяти минут.

«Почему вы не подошли и не спросили, кто звонит вам в двери? Почему сразу не открыли? Вам есть чего бояться?» — по утверждению правозащитников, такие вопросы задавала Нине Масловской судья Анастасия Кулик.

Силовики, выступившие в суде свидетелями, утверждали, что несколько раз просили пенсионерку открыть им двери и показывали постановление на обыск, а женщина отвечала, что не будет открывать. По их словам, Масловская открыла двери спустя 20 минут.

По сообщению «Вясны», пенсионерка попросила у одного из свидетелей снять маску, чтобы опознать его, но судья отказала, сославшись на то, что он засекречен. Другой свидетель не смог вспомнить, как выглядела квартира задержанной, «потому что в тот день провел более пяти обысков».